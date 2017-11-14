Reporta La Amistad un 36% de capacidad

Ciudad Acuña, Coah.- Aunque es mínima la recuperación en la presa La Amistad, mantiene en un 36 por ciento.

Ignacio Peña Treviño, representante de CILA en Acuña así lo estableció y dijo que la presa tiene almacenados 2 mil 400 millones de metros cúbicos y le entra más de lo que se extrae.

También mencionó que ya no habrá extracciones en lo que resta del ciclo otoño-Invierno.

Es una presa de control, se ha mantenido en un nivel aceptable en este año, debido a que las lluvias que evitaron tener que trasvasar a la Falcón, de Tamaulipas, agua para el riego agrícola en el ciclo primavera Verano y Otoño Invierno lo que representó ahorros en el vaso acuífero.

Tampoco los Estados Unidos requirieron mucha agua para riego dado que las lluvias, si no fueron tan abundantes, si se presentaron a lo largo de estos ciclos de siembra.

La principal causa por la que la presa La Amistad se le extrae agua es para el riego de ambas fronteras ya que el agua para consumo humano asignada es mínima.

La presa además de tener esta causa de su construcción, el control de avenidas también posee otros usos como es la generación de energía eléctrica.

La Amistad este año se mantendrá en buen nivel ya que aún habrá lluvias en el invierno.