Resulta mujer lesionada en accidente vial

El choque automovilístico suscitado sobre el libramiento Sur poniente y calle Noche Buena, dejo una mujer resulte lesionada, donde el responsable quedó detenido, por Seguridad Pública.

El comprometido quien está identificado como Víctor Hugo Esparza Escalera, de 31 años, manejaba a exceso de velocidad un Ford Mustang modelo 1994 color rojo por dicho libramiento.

Poco antes de llegar a la calle Noche Buena perdió el control para impactarse de frente contra una camioneta Chevrolet Silverado 1994 que manejaba en esos instantes Florinda Lerma Vázquez, de 53 años.

En este choque registrado a las 8:00 de la noche del domingo, la acompañante de la afectada Araceli Hernández Ríos, de 21 años, salió con un golpe en su pierna derecha, razón por la que fue trasladada de urgencia al Hospital General por socorristas de la Cruz Roja Mexicana.

Mientras que el responsable quedó detenido por parte de la Policía Municipal que tomó conocimiento de este incidente.