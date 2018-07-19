Revisarán Padrón de Programas Sociales

Cd. Acuña, Coah.-Los programas de mayor impacto como el de materiales, techo firme y otros que han resuelto la condición vulnerable de familias acuñenses, serán retomados al retornar del periodo vacacional del que disfruta el personal de las dependencias estatales como la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), antes Sedeso.

Héctor Alberto de Luna Sánchez, director de la dependencia, dijo que se revisará el padrón y se depurará de aquellas personas que ya no requieren beneficios de los programas; algunas de estas ya no viven en la ciudad, pero serán sustituidas por personas que están en la lista de espera.

Afirmó que sigue siendo el principal compromiso y la instrucción que ha girado el gobernador Miguel Ángel Riquelme es evitar que se abuse de los programas sociales, beneficiando a quienes realmente necesiten el apoyo a través del esquema de los servicios que se dan a la comunidad en general.

De Luna Sánchez informó que durante el periodo vacacional que iniciará a partir de este fin de semana, se contará con personal de guardia en las diferentes dependencias del gobierno estatal, para estar atendiendo necesidades de los ciudadanos.

Expresó que se realiza la cuantificación del programa de materiales como cemento, que se estará revisando para reforzarlo, igual que el de construcción de cuartos, de los que no se ha hecho la promoción adecuada debido a que se cumplió con la veda electoral.

Dio a conocer que se trabaja de forma coordinada con dependencias como el Icatec y se hará lo propio con la coordinación del sistema DIF Coahuila, lo que se dará a conocer en tiempo y forma.

Comentó que en la revisión de los padrones de beneficiarios se ha encontrado que algunos ya no viven en Acuña o ya no requieren el apoyo de los programas sociales.

Precisó que es necesario hacer buen uso de los programas, de lo contrario podría cancelarse, por lo que exhortó a los beneficiarios a que no lucren con los beneficios porque pueden perjudicar a quienes realmente lo necesitan.

Héctor Alberto de Luna Sánchez, director de Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.