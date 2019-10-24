Roba mujeres en vivienda

Fueron detenidas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y canalizadas ante el Ministerio Público del Fuero Común; dos jóvenes mujeres que se vieron involucradas en un robo a vivienda.

En esta ocasión las detenidas fueron Rocío Yaraldi Gines Romo, de 21 años de edad, con domicilio en la calle Luis Barragán número 515 del fraccionamiento Acoros y Cinthia Nayhelli Ruiz Buenrostro, de 31 años, con el mismo domicilio.

Estas dos mujeres fueron arrestadas en el cruce de las calles Mocanero y Roble del fraccionamiento Cedros, hasta dónde acudieron a cometer el atraco.

Al momento de su arresto se les decomisó una pantalla en color negro de la marca Samsung de 24 pulgadas, además de una bocina portátil en color gris con negro de la marca ridgeway.

Tanto las detenidas como los objetos decomisados fueron canalizados al Ministerio Público.

Edmundo Falcón Cárdenas, autoridad que habría de dar responsabilidades en su contra para este mismo día, toda vez que la afectada o afectado no había acudido a interponer su querella formal.