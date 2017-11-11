Salir de la mala racha el reto

El Bolton no buscará otra cosa dentro de lo que resta del campeonato de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados Acuña Femenil Libre que el mejorar y ser un equipo competitivo.

Consientes que su participación dentro del torneo hasta ahora no es muy buena, pues hasta el momento prevalecen dentro de la parte baja de la tabla de posiciones.

Por ello es que el Bolton no piensa en otra cosa que el mejorar dentro de lo que resta de partidos de este torneo de Clausura 2017.

La escuadra del Galaxy ha pagado caro su participación dentro esta temporada, pues el equipo no ha logrado sumar ni tan si quiera un triunfo en cuatro partidos jugados.

Estos números han dejado en claro que el conjunto del Bolton no se encuentra en condiciones para enfrentar el nivel de competencia que se viene desarrollando dentro de este torneo y es que prácticamente se han convertido en las víctimas, lo que al final de cuentas han terminado por aprovechar el resto de los equipos participantes.

A pesar de esto y sobre todo que no se les dan los resultados positivos, este plantel siempre ha mostrado hambre de triunfo, lo que al final de cuentas han dejado en claro al asistir puntualmente a cada uno de los partidos.

Esta experiencia vivida dentro de estos últimos juegos es lo que motiva principalmente al equipo a mejorar y buscar ser mucho más competitivos dentro de lo que resta del campeonato.