Se emitieron 2 mil licencias a coahuilenses en Texas

Cd. Acuña, Coah.- Con éxito se concluyó la entrega de alrededor de de dos mil licencias de conducir, a coahuilenses que radican en diferentes ciudades del estado de Texas, dentro del programa que se estableció por parte del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte Estatal.

La etapa de trámites de este documento para quienes viven en otras ciudades de la Unión Americana, se cerró el fin de semana pasado, pero podría contemplarse el próximo año, informó el subdelegado en Acuña, Juan Ignacio Ruiz Siller, por lo que comentó que el proyecto se presentará a la nueva Administración estatal con lo que se busca obtener el aval para seguir emitiendo las licencias de conducir a mayor número de ciudadanos coahuilenses que no tuvieron oportunidad de tramitarla durante los eventos anteriores.

Con Apoyo de Asociación de Coahuilenses en el Extranjero fueron dos eventos los que se organizaron en ciudades de Texas, uno se efectuó en el mes de marzo y el último para recolección de datos fue en octubre, luego se realizó la entrega de forma satisfactoria a los solicitantes, esto en la ciudad de San Antonio, Texas.

Ruiz Siller preciso que la mayoría de las solicitudes de residentes de Texas tuvieron respuesta ya que cumplieron con los requisitos, por lo que la entrega fue de forma individual, con la supervisión de autoridades.

Por otro lado, informo que la dependencia a su cargo atiende actualmente a los conductores que solicitaron el trámite durante el pasado programa del “Buen Fin”, obteniendo en este un descuento del cincuenta por ciento, que tendrá validez hasta el 30 de abril del 2018 para acudir al modulo de emisión de licencias.

Comentó que fue un importante número de solicitantes, con una cifra cercana a las mil solicitudes, mas aquellos que aún faltan por acudir, por motivo del descuento autorizado por algunos días.

Dijo que durante el fin de semana se abrieron las puertas de la dependencia para atender a los solicitantes y al menos se están atendiendo alrededor de ciento veinte personas a diario. “Hay filas para acudir a los módulos, con capacidad para agilizar la emisión de este documento”.

Exhortó a la población para que acudan durante la primera quincena de diciembre a realizar sus trámites con anticipación, sobre todo quienes planean salir de vacaciones, ya que muchos dejan para el último día y se satura la capacidad del servicio, por esa causa.

Actualmente la licencia tiene un costo normal de 616.00 Pesos y durante los programas como el Buen Fin, se ha podido obtener al 50 por ciento, sin embargo el gobierno estatal autorizo también a inicios del año un programa donde de enero a agosto mantuvo precios muy accesibles.

Juan Ignacio Ruiz Siller, delegado de la SCT estatal.

Acuden a diario 120 personas a tramitar su licencia.