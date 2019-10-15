Se impacta contra un coche

En el cruce de las calles Madero con la calle 5 de Mayo en plena zona Centro de la Cuidad, elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente vial, mismo que fue ocasionado por un conductor de 21 años, reportando solo daños materiales.

El joven responde al nombre de Alan Saldaña Martínez, de 21 años de edad, quien manejaba un vehículo Ford Fusion modelo 2015 en color gris, con placas de circulación del Estado de Texas.

Al no respetar el señalamiento de vialidad, se impactó contra un vehículo Honda modelo 2006 en color negro, sin placas de circulación.

Esta unidad era conducida por Laura Patricia Favela Rodríguez, de 34 años; de acuerdo al informe de Seguridad Pública, autoridad que tomó conocimiento e informó que no hubo personas lesionadas, únicamente los daños materiales y los cuales deberán de ser cubiertos por la parte responsable para que pueda recuperar la unidad que le fue decomisada y que quedó en calidad de responsiva.

Se reportan solo daños materiales.