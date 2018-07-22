Se incendia vivienda en el fraccionamiento San Alberto

En el fraccionamiento San Alberto se registró un incendio de casa habitación acudiendo rápidamente los oficiales de Bomberos, quienes reportaron solo daños materiales en el domicilio.

De acuerdo con la información, el suceso fue reportado por los vecinos en las primeras horas en el domicilio marcado con el número 311 de la calle Central del fraccionamiento citado.

Dicha vivienda es propiedad de Jonathan Iván Espino Cruz de 24 años de edad, quien reportó pérdidas totales de sus pertenencias y además daños en la estructura de la vivienda.

Afortunadamente no se reportan personas lesionadas pero de acuerdo a la información de Bomberos, no se descarta que el incendio pudo ser provocado ya que no se encontraron evidencias de que pudiera haber sido un cortocircuito, el incidente queda ahora en manos de la Fiscalía General de Justicia para que abra una carpeta de investigación y poder deslindar responsabilidades.