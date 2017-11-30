Se le sale llanta y lesiona a menor

Una pesada unidad sufrió una falla mecánica al desprenderse un neumático resultando lesionada una adolecente de 14 años de edad, los golpes ameritaron su traslado la clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde es reportada como estable.

Una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana se encargó de realizar el traslado de la menor María José Ojeda Velázquez, de 14 años.

De acuerdo a la información de Seguridad Pública, el camión transitaba alrededor de las 2:00 de la tarde del martes por el libramiento sur poniente a la altura del fraccionamiento ampliación Santa Rosa, cuando repentinamente se le salió un neumático a la altura de la calle Azalia, mismo que con baja velocidad fue a golpear a la jovencita.

A la unidad que se le salió el neumático es un tracto camión Kenworth modelo 2010 que era conducido por Trinidad González Macías de 47 años.

El chofer de la unidad quedó detenido momentáneamente para deslindar responsabilidades en su contra y ver la evolución de la menor.