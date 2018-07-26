Se le va la camioneta a canal

Luego que se le brincó el cambio a una camioneta de la marca Isuzu utilizada para la repartición de leche, cayó al canal de desagüe de la avenida La Misión, el incidente ocurrió cuando el chofer Alejandro López de 22 años de edad llegó a un establecimiento a dejar su producto, con la camioneta Isuzu modelo 2015 afuera del comercio.

Cuando se encontraba dialogando con el encargado, aparentemente a la camioneta se le brincó el cambio y comenzó a circular sola, yéndose directamente al canal de desagüe.

Cabe recalcar que hace apenas una semana un transporte de personal también se había caído en el mismo lugar, posteriormente, con difíciles maniobras apoyadas de un camión precisamente de transporte industrial y utilizando diversas cadenas, lograron sacar la camioneta y ponerla en posición normal.