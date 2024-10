Se Registra Fuerte Choque en el Libramiento Emilio Mendoza de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- La preocupación por la seguridad vial en Ciudad Acuña sigue en aumento, tras el reciente reporte de accidentes viales que evidencian la falta de atención en la infraestructura del municipio. Elementos del mando coordinado informaron sobre un incidente ocurrido en el libramiento Emilio Mendoza, cruce con la calle Josefa Ortiz.

El choque involucró a un Kia Soul 2010 de color rojo, que no portaba placas y era conducido por Martín Santacruz Badajoz, de 46 años. Este vehículo impactó contra un Hyundai Sonata 2011 de color guindo, también sin placas, al mando de Marcos Medina Palacios, de 22 años. Afortunadamente, no se requirió el apoyo de los elementos de rescate, ya que no se reportaron lesionados.