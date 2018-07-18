Septuagenario se cuelga a las afueras de su casa

Colgando de una escalera, debido al estado depresivo en el que se encontraba, fue encontrado por sus familiares, un hombre de 73 años quien decidió salir por la puerta falsa, el hecho se registró en la Colonia Lázaro Cárdenas.

De acuerdo al informe de la Policía Estatal Investigadora el occiso fue identificado como Apolonio Lerma Rodríguez de 73 años de edad, quien vivía con algunos parientes en el domicilio marcado con el número 590 de la calle Lázaro Cárdenas en la Colonia del mismo nombre.

De acuerdo a la versión de uno de sus hijos de nombre Antonio Lerma Pérez este indicó que fue su hermana Dalila de 48 años de edad, quién localizó el cuerpo de su padre colgando de un mecate amarrado a una escalera que se encontraba en el patio de su domicilio, de inmediato solicitaron el apoyo a los socorristas de la Cruz Roja, al ser revisado, el cuerpo ya no contaba con signos vitales

La Fiscalía General del Estado a través de la Policía Investigadora ordenó que el cuerpo fuera enviado al SEMEFO para que se le practicara la autopsia de ley y así saber realmente las causas de la muerte de este anciano que no dejó recado póstumo.