Sí me veo gobernando Coahuila; Evaristo Lenin Pérez

Ciudad Acuña, Coah.- El alcalde de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera, que a partir del 1 de enero del 2018, será desempleado, asevera que sí se ve gobernando a Coahuila, que sí le gustaría ser candidato a diputado y que algún día volvería a gobernar su municipio.

Al responder a su futuro político dice que por el momento se va a poner a escribir quieren sacar con la familia la biografía de Evaristo Pérez Arreola su padre.

Se le pregunta ¿alcalde volverías a ser alcalde de Acuña?

No creo que en estos momentos sea un anhelo que tengamos, estamos concluyendo un periodo de 4 años, nos tocó muy difícil, es muy desgastante, nos tocaron muchas contingencias, mucha confrontación, para defender y para gobernar a Acuña se requiere tener todo el ánimo y en estos momentos debemos pasar a una etapa diferente, no en este momento pero en algún tiempo en estos momentos no le entraría a otro periodo municipal, hoy hay que darle paso a nuevos cuadros a gente que quiere transformar a Acuña hay que apoyarlos.

¿Cómo te ves después del 1 de enero, como desempleado?

Nos vemos en la política, en la gestión quizá desde la ciudadanía, quiero comenzar a escribir necesitamos escribir la biografía de Evaristo, esa la tiene que escribir su familia y seguir trabajando por lo que nos mueve el alma para que México cambie y Acuña tenga mejores opciones que el país cambie.

¿Se ve como diputado federal?

No he sido diputado federal las dos veces que he sido diputado fue local, ese escenario claro que me agradaría y si dios nos diera la posibilidad y la población nos respaldara todos saben que haría una actividad legislativa diferente a lo que han hecho otros de no olvidarnos de la gente e Acuña y le hace falta mucho a Acuña, ayer nos decían que les aplaudamos que nos dieron 8 millones de pesos para el 2018 es de reírse.

¿Se ve Lenin como gobernador de Coahuila?

Ustedes saben que lo intenté, hace unos meses participé pero después de un año, decidí, que lo prudente era un bloque opositor, otros no lo entendieron y hoy pagamos las consecuencias, yo manifesté mi intención, he dicho que Coahuila tiene graves problemas, en el estado esta hay municipios que están como paralizados en el tiempo que no tienen empleo y los observas como detenidos en la historia, se verá más adelante, tengo ese anhelo también. Hoy terminamos este gobierno muy agradecido con este pueblo que merece mucho y hay que representarlos dignamente.