¡´Hachiko´ monclovense!; En la cama y en la cárcel se conocen los amigos

MONCLOVA, COAH.- El ´Hachiko´ del sector sur fue a parar hasta la Comandancia Municipal luego que su amo fue arrestado por elementos de la Policía Municipal junto a otros cinco sujetos. ´El Tigre´, un perro mestizo, llegó hasta la corporación policiaca en brazos de su amo, quien al enterarse que no podría mantenerlo con él en las celdas, no tuvo otra opción que dejarlo en la calle.

En un operativo ´barrido´ implementado por las autoridades municipales en el sector sur de la ciudad, los representantes de la ley aseguraron a Jesús María Márquez Armendáriz, de 48 años de edad, quien salió de su casa, en la colonia San Isidro, junto a su fiel amigo, ´Tigre´, un perro que siendo un cachorro le regaló su ahora difunta madre.

Sin embargo, al verlo incurriendo en una falta administrativa al igual que Juan Pablo Castilla, de 45 años, Azael Carreón, Joan Fernando Zúñiga, Ángel Jesús Acosta, y Juan Daniel Rivera, también fue abordado con todo y su mascota a la caja de la patrulla en la que fueron trasladados a la Comandancia.

Jesús María llegó a la jefatura abrazado a ´Tigre´, quien desconocía que estaba a punto de ser separado de su amo, pues nunca imaginó que su fiel amigo no podría acompañarlo en las celdas.

"Oficial deje que se quede conmigo, me lo regaló mi mamá cuando era cachorro, y ella acaba de morir; es lo único que me queda y está bien apegado a mí. No sea malo, se va a ir" decía preocupado José María a los uniformados al ver que en la corporación policiaca no podía mantener a su perro junto a él.

Ante la negativa de los uniformados, José María no tuvo otra opción más que sacar a su amigo a la calle. Desde afuera del portón que separaba al perro de su amo, los chillidos del ´Tigre´ se escuchaban, hecho por el que su dueño y compañero de vida, se encontraba desesperado por tratar de recuperar su libertad ante el temor de salir de las celdas y ya no encontrarlo.

Aunque bien mortificado, ´Chema´ a quien también apodan ´El Chico´ no tuvo otra opción más que ingresar a las celdas mientras que ´El Hachiko´ monclovense se refugió en una sombra, y a toda costa trataba de ingresar al área de barandilla para llegar con su amo, en cada ocasión que abrían el acceso a las celdas sin conseguirlo.

´El Tigre´ no tuvo de otra más que esperar a su amo afuera de la Comandancia, al mismo estilo de ´Hachiko´.