SIMAS descansará el viernes

Ciudad Acuña, Coah.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento habrá de descansar el viernes próximo, pero laboraran el lunes 20 de noviembre con el objetivo de que aprovechen quienes descansan hacer gestiones ante el sistema.

Armando Nuraga Gallegos, subdirector de SIMAS, así lo estableció este miércoles.

Dijo que el horario será el de oficina normal.

“Cambiamos el lunes por el viernes porque queremos darle oportunidad a los ciudadanos que descansarán el lunes al ser día festivo de que si tienen algunos asuntos por resolver en SIMAS puedan acudir a las oficinas a hacer sus trámites, por eso cambiamos el día de descanso para los trabajadores administrativos del sistema”, dijo.

Mencionó que se estará atendiendo desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en las oficinas que están en Galena y Allende.

Reiteró lo dado a conocer por el director del sistema en torno a la detección de daños en Altos de Santa Teresa en las válvulas VAC por lo que se siguen las investigaciones y aunque la Fiscalía del estado no nos ha respaldado en anteriores denuncias vamos a dar con los responsables de estos ilícitos, advirtió.