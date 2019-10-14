Sorprende a vecino incendio en su casa

Una fuerte movilización de unidades de Bomberos y Seguridad Pública se observó en la colonia Primero de Mayo al reportar una vivienda en llamas, acudiendo rápidamente los traga humo para sofocar las llamas.

Javier Félix Ríos, director de Protección Civil y Bomberos mencionó que se entrevistó con el propio afectado Julio César Veloz, de 40 años, quien indicó que se encontraba en su domicilio ubicado en la calle primero número 5555 de la colonia ya citada, cuando de repente observó que la habitación de la parte alta se estaba incendiando, por lo que pidió apoyo tanto al cuerpo de Bomberos como Seguridad Pública y Protección Civil.

Al llegar estas corporaciones de inmediato iniciaron las maniobras para sofocar el fuego y así evitar que éste se prolongara por toda la vivienda.

Hasta el momento se desconocen los motivos del incendio del domicilio, razón por la cual peritos especializados habrían de iniciar una indagación para descartar que éste haya sido provocado intencionalmente, aunque también no pudiera ser que haya sido un cortocircuito el que originó el percance.

Se reportan solo daños materiales.