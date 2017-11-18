Sortearán la próxima sede de Expo Delegaciones

Ciudad Acuña, Coah.- Tras aseverar que fue todo un éxito la primera expo interdelegaciones CANACINTRA donde más de 300 expositores del estado estuvieron presentes la directora de CANACINTRA Acuña, Iris Arias dijo que el próximos se sorteará para ver quién es la sede.

Mencionó que hubo más de 7 mil visitantes y esperan que la próxima sea aún mejor.

Dijo que Acuña participará en este evento sin embargo debido a que fue en la misma fecha que se hizo la séptima expo maquila y proveedores no se pudo asistir al evento con la representación de las empresas locales.

Mencionó que el año próximo se rotará la sede del evento en las 6 delegaciones que existen en la entidad que son Saltillo, Monclova, Torreón Piedras Negras, Sabinas y Acuña.

En el evento realizado en Torreón también se invitó a representantes de empresas de Durango ya que este fue el estado invitado y se espera que en la próxima se vuelva a invitar a otras entidades del país para que vengan a exponer en la Expo interdelegaciones CANACINTRA 2018.

Será en los primeros meses del 2018 cuándo se haga el sorteo para que permita ejecutarse en alguna de las otras 5 ciudades que podrán ser sedes del evento.

A Acuña le gustaría ser el próximo organizador pero ya les pedimos que no se haga en noviembre ya que es cuando realizamos la expo maquila y proveedores que será la octava edición.