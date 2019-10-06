Suegro da paliza a su infiel yerno

Al descubrir que su yerno engañaba a su hija Julio Natanael García, de 38 años de edad, agredió físicamente a su yerno siendo enviado tras las rejas de Seguridad Pública bajo los cargos de lesiones, los hechos ocurrieron en el domicilio ubicado en la calle Agustín de Hinojosa número 445 del fraccionamiento Fundadores.

Resulta, que Julio Natanael García comenzó a discutir con su yerno Jonathan Martínez Ramos, de 23 años, luego que aparentemente este engaña a su hija, como la discusión pasó a los golpes y Jonathan Martínez sacaba la peor parte, su pareja Melisa Araceli Ramírez Bernal, de 22 años hizo el reporte al sistema de emergencias 911.

Cuando llegaron los elementos de la Policía Municipal lograron detener a Julio Natanael, quién fue trasladado a una celda de la cárcel municipal.

Horas más tarde el presunto responsable es canalizado al Ministerio Público del fuero común, toda vez que su yerno Jonathan Martínez Ramos y su pareja Melisa Araceli Ramírez (hija del detenido) aseguraron que acudiría ante el Ministerio Público a interponer su querella formal bajo los cargos de lesiones.