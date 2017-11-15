Sufre falla mecánica y se lleva el susto de su vida

Fuerte susto se llevó Elba Carolina Talamantes Rodríguez, de 49 años de edad, cuando su vehículo sufrió la rotura de una horquilla quedándose atravesado a mitad del libramiento.

Como en un principio testigos que observaron la unidad con características de haber participado en un choque lo reportaron a Seguridad Pública.

Este incidente ocurrió sobre el eje central y libramiento José de las Fuentes Rodríguez.

La Policía Municipal comprobó que no se trataba de ningún accidente, dando apoyo a la afectada para que no se suscitara ningún incidente que pudiera traer consecuencias graves.

El automóvil que se quedó dañado es de la marca Honda modelo 1997 con placas de circulación FLD-3509 del estado de Texas, mismo que fue trasladado a un taller mecánico mediante una grúa.