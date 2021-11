Supera dengue los 700 casos

Acuña, Coah.- La dirección de Salud Municipal presentó cifras preocupantes de casos de Dengue registrados en Acuña, alcanzando los 723 positivos, mil 197 bajo sospecha y al menos son 25 de gravedad.

Este representa para la localidad el número más alto hasta el momento en casos de contagio, situación que la directora de la dependencia, la doctora Azalea Citlali Castro Hernández, tildo de preocupante.

"claro que es algo preocupante, puesto que el Dengue, desde que llegó a afectado a la ciudadanía y la realidad es que no hay algo que lo pueda evitar, por lo que se sigue trabajando en conjunto con Jurisdicción 02" mencionó.

Mencionó que lamentablemente se vio un aumento en el número de casos en un corto periodo de tiempo, ya que ha ido en aumento paulatinamente y no han podido obtener resultados con las medidas para prevenirlo o controlarlo.

Puntualizó que las medidas que se han tomado es la fumigación en conjunto con Jurisdicción 02 en las colonias más afectas, intentado que no aumenten los casos y las tolvas para eliminar todo lo que no sirva, lo cual hasta el momento no arroja un resultado positivo.