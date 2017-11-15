Supervisa Alcalde Obras en escuelas

Ciudad Acuña, Coah.- Debido a que hay más de 40 escuelas que aún no han recibido el apoyo de la administración municipal y están en malas condiciones, esperamos que Roberto le dé continuidad a esta obra.

Este martes al supervisar los trabajos de la barda perimetral de la escuela Leona Vicario, en la colonia Obrera, el alcalde, Evaristo Lenin Pérez Rivera así lo manifestó.

Aseguró que en su administración, son ya más de 75 escuelas, las que han recibido este apoyo para la mejora de sus instalaciones, pese a no ser obligación municipal.

“En esta administración hemos apoyado a la educación, estamos entregando un paquete de infraestructura educativa, aún tenemos mucha obra por entregar de aquí al 25 de diciembre, creemos que fue una buena decisión invertir en estas escuelas, para que los niños y jóvenes estudien en un espacio digno, tiene un sentido social positivo” dijo.

“Tenemos más de 75 escuelas que han recibido beneficio de inversión diversa, son muchas obras a lo largo de los 4 años, ustedes nos han acompañado pero sigue existiendo una necedad en la ciudad de México que desde aquella parte, el que determina qué infraestructura requiere una escuela, se sigue oponiendo a que se les ponga mini splits a las escuelas, yo quería hacerlo, porque creen que es un lujo, aquí no, las escuelas aquí están muy mal y muy necesitadas de seguir recibiendo inversión pero a mí me queda claro que Roberto lo continuará”, aseguró.

Dijo que en infraestructura educativa y combate a la pobreza, en su administración se han invertido más de 96 millones de pesos en agua, drenaje electrificación y las escuelas”.