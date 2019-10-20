Taxista ocasiona choque

Un taxista provocó un accidente al chocar por alcance a una camioneta que transitaba con preferencia, por no respetar su distancia de seguridad cuando se desplazaba sobre el libramiento Sur Poniente.

Fue la tarde del sábado cuando se registra este accidente donde aparece como responsable Carlos de la Cruz Vásquez, de 40 años, mismo que manejaba un vehículo Nissan Tsuru modelo 2015 en color blanco habilitado como taxi.

Mientras que la parte afectada y de acuerdo a la información de Seguridad Pública, el afectado responde al nombre de Yáñez Vázquez Cisneros, de 35 años, conductor de una camioneta Ford Ranger modelo 2002 en color guindo con placas de circulación del estado de Texas.

Como era obvio la unidad afectada sale con daños mínimos en la defensa posterior, pero el taxi terminó con toda la parte frontal dañada.

Los elementos que tomaron conocimiento invitaron a los participantes a que llegaran a un buen arreglo tomando en cuenta que la parte afectada no presentaba daños para alguna posible consignación.

Se reportan cuantiosos daños.