Trabajadores que construyen IMSS amenazan con paro

Ciudad Acuña, Coah. -Presuntamente porque les están quedando a deber parte del salario, los trabajadores que construyen aquí, el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social podrían parar labores este martes.

Lo que ha trascendido y se ha confirmado es que la empresa no les ha cubierto a todos el pago de la semana quedándoles a deber parte de este salario.

Además de las quejas de algunos otros que se han contratado siendo de esta frontera y que les han dicho les pagarían 2 mil pesos por semana a los ayudantes y 3 mil maestros y a la hora del cobro no les cumplen diciéndoles que esto es solo para los foráneos.

Así mismo les dijeron que les darían comida y desayuno y si les dieron, pero ahora les quieren cobrar estos.

Presuntamente este martes a las 7 de la mañana los trabajadores habrían de parar la obra como medida de presión para que les cumplan con los pagos en tiempo y forma.

La obra que se encuentra con algún retraso presuntamente por falta de mano de obra podría quedar concluida este mismo año.

Hoy se calcula que hay un 65 por ciento de avance en este hospital cuyo contrato con la empresa española CYCER que de acuerdo a este debería estar concluido en 18 meses hacia el mes de octubre de este año.

La edificación se ve lenta y aún falta por colar firmes de varias áreas, así como paredes perimetrales del edificio.

Menos aún está la cristalería que al parecer será mucha y que se cuestiona el consumo alto de energía eléctrica que se requerirá para poder mantenerlo frío o caliente en temporada de verano o invierno.

La obra que tardará varias décadas en iniciarse, hoy que ya está en proceso, podría rezagarse aún más ante los incumplimientos contractuales con los trabajadores por parte de la empresa que construye este.