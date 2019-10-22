Traía prisa y le gana el paso

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente vial que registró en el cruce de Libramiento Sur Poniente y calle Cerro de San Agustín frente al fraccionamiento San Alberto.
Este choque aparece como responsable María Susana Palacios Ramírez de 43 años, que en el momento del percance manejaba una camioneta Chevrolet S10 modelo 1996 en color blanco con placas del estado de Texas.
Durante esta colisión aparece como afectado Juan Carlos Mena Muñoz de 19 años quien manejaba un vehículo Saturn Vue modelo 2003 en color gris sin placas de circulación.
A pesar de lo aparatoso no hubo personas lesionadas de consideración, pero sí tuvo que hacer acto de presencia una ambulancia de la Cruz Roja para valorar a los participantes.
Debido a lo cuantioso de los daños materiales este accidente fue canalizado ante el Ministerio Público especializado en asuntos viales donde el titular Efraín Torres Moreno habría de deslindar responsabilidades de este incidente.