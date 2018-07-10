Tras las rejas asesino

Por el delito de homicidio simple doloso, elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron el arresto de Edgar “N” de 21 años de edad, al contar con una orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General y obsequiada por un juez de Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Piedras Negras Coahuila.

Edgar “N” aparece como presunto responsable de haber privado de la vida a Cristian Iván Gaitán Espinoza, a quien asestó 6 puñaladas el domingo por la madrugada cuando lo sorprendió en compañía de su pareja sosteniendo relaciones sexuales.

Por los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión la cual fue cumplimentada ayer alrededor de las 6 de la tarde,

será para este mismo día cuando Edgar “N” tenga la primera audiencia ante el juez donde el principal objetivo de la Fiscalía General es la vinculación a proceso.

El traslado del presunto asesino fue realizado por elementos del grupo de aprehensiones y transcurrió de manera normal.