Tras las rejas sujeto que cuenta con brazalete

Por el delito de allanamiento de morada, fue detenido por elementos de Seguridad Pública, un sujeto que hace un par de meses intentó abusar sexualmente de su vecina armado con una navaja, el arrestado dijo llamarse Rudy Galindo Ortiz de 17 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle Carlos Rovirosa número 1040 de la colonia Aeropuerto.

Vecinos de la colonia Atilano Barrera solicitaron el apoyo de Seguridad Pública a través del Sistema de Emergencias 911, donde les indicaban que un tipo intentaba meterse a los domicilios del sector.

Rápidamente los municipales acudieron al llamado, logrando la detención de este sujeto quien, al hacerle una revisión, se dieron cuenta que en su pie derecho traía como medida cautelar un brazalete

Cabe hacer mención que este sujeto se encuentra libre bajo fianza, por lo tanto, su situación jurídica se le habrá de complicar.

Asimismo, se comentó, que se esperaba la presencia de la parte afectada para que acudiera ante el Ministerio Público a poner los cargos formales en contra de este mismo tipo para que se actúe en su contra tal como lo marca la ley.