Tratamiento de VIH cuesta cerca de 60 mil pesos a Sector Salud

Ciudad Acuña, Coah.- Los medicamentos retrovirales, los estudios de sangre que se tienen que estar realizando, la consulta y la atención para enfermos de SIDA alcanza en promedio 60 mil pesos en el Sector Salud.

Este es uno de los tratamientos más caros que hay, dijo Víctor Hugo Valdés de UNEME CAPA, encargados en la Jurisdicción Sanitaria de la atención a estas personas.

Desafortunadamente los enfermos muchas de las veces no valoran esta inversión que hace el sector salud ya que a ellos no les cuesta nada y sin embargo no toman como deben los medicamentos.

Actualmente, en este año hay 70 personas con SIDA que se les da atención a través de la Jurisdicción Sanitaria 02 lo que representa un gasto mensual de 4 millones 200 mil pesos.

El problema creciente de la enfermedad que ya incluye a bebés que son contagiados desde su nacimiento por sus madres está a la alza.

Dijo que de hecho en esta frontera este año hubo cerca de 14 casos nuevos detectados en esta área de la Secretaria de Salud, sin incluir los que ISSSTE e IMSS detectaron en sus clínicas y menos aún los de los hospitales particulares.

En los casos locales dijo que un 75 por ciento de los enfermos se contagian pro actividad sexual, aunque ya hay familias que padecen el mal hijos y padres lo que sin duda alguna es grave y cuando miembros hay 3 familias en este caso.