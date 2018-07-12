UDC impugnara Zaragoza y Muzquiz

Ciudad Acuña, Coah.- El líder de UDC en Coahuila, Brígido Moreno Hernández, confirmo que su partido impugnara el triunfo del PRI en Muzquiz y Zaragoza.

Dijo que las diferencias son tan pequeñas, 400 votos en Muzquiz y 200 en Zaragoza, con lo que ya es viable el recuento.

Afirmo que hay elementos probatorios para poder lograr revertir el resultado.

“Efectivamente estamos en un proceso de impugnación en los municipios de Muzquiz y Zaragoza donde nuestras candidatas son Prisma y Tania y conforme a la agenda con el IEC y los tribunales electorales estamos en tiempo y forma para hacer lo conducente, tenemos pruebas de compra de votos y acarreo y es obligación nuestra apoyarlos para hacer la impugnación, hacer lo conducente y darle seguimiento apegados a la ley”

Reitero que en Muzquiz están poco arribad e 400 votos contra el ganador y en Zaragoza arriba de 200 con lo que de entrada se puede dar el recuento con lo que las apoyaremos y estaremos al tanto de este proceso, dijo.

UDC tuvo candidatos propios en 7 municipios aunque fueron postulados por la coalición UDC-PAN-MC de los que gano 4 y en 3 fue derrotado en el caso de Zaragoza no fue candidata de UDC pero si del PAN y Muzquiz si lo es candidata propia.

Se dijo confiado de que als autoridades electorales harán lo que les corresponda y espera lo hagan apegado a la ley.

Ambos municipios han tenido alternancia de hecho UDC iba por su tercer triunfo en Muzquiz y en Zaragoza el PAN buscaba replicar.