La voz en tu colonia: Vecinos de la colonia Cedros exigen rehabilitación urgente

Ciudad Acuña, Coah. – Habitantes de la colonia Cedros han vivido por años con el deterioro progresivo de algunas de sus calles, especialmente la calle Almez, que presenta un pavimento prácticamente inexistente y graves afectaciones estructurales.

Manuel Rodríguez, residente desde hace 25 años frente a dicha vía, señaló que el problema se remonta a más de una década. Según relata, hace aproximadamente 15 años, personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) rompió parte de la calle para realizar trabajos, pero nunca regresaron para repararla.

La falta de intervención ha generado serias complicaciones, sobre todo durante las lluvias, ya que se trata de una calle inclinada que empeora el tránsito y la seguridad de los vecinos. A pesar de los esfuerzos comunitarios —como la recolección de firmas y el relleno improvisado con tierra y piedras— la situación sigue sin resolverse.

Aunque la vialidad no registra un alto flujo vehicular, los residentes coinciden en que las condiciones actuales siguen representando una afectación importante para quienes habitan o transitan por la zona. Hasta el momento, no ha habido respuesta oficial, y los vecinos temen que el problema continúe si no se rehabilita completamente la calle.