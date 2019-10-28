Velocidad y alcohol provocan volcadura

Una aparatosa volcadura donde milagrosamente resulta ileso el conductor, ocasionó un empleado del parque eólico que circulaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad sobre el bordo a la Presa de La Amistad.

De acuerdo a la información proporcionada por elementos de Seguridad Pública, el responsable identificado como José Luis Huerta García de 27 años de edad y originario del Estado de México, quien se dirigía a esta ciudad a exceso de velocidad aparentemente acompañado de otra persona de la cual no se proporcionaron más datos.

Debido a su falta de precaución se impactó contra el muro de contención metálica del bordo, lo que provocó la volcadura de la camioneta que manejaba de la marca Mitsubishi línea L-200 modelo 2016 en color gris con placas de circulación del Estado de México.

La unidad quedó con los neumáticos hacia arriba, aun así, los ocupantes lograron salir ilesos; hasta el lugar del accidente acudió una unidad de la Cruz Roja Mexicana 008 a cargo de Edna González.

Los rescatistas prestaron los primeros auxilios a los ocupantes de la camioneta volcada, pero no ameritaron traslado a ningún hospital.

Vuelca su unidad.