Vende cristal para no trabajar

Fue detenido en flagrancia del delito por elementos de la dirección de Seguridad Pública Municipal una persona de 20 años de edad que traían su poder dos envoltorios de plástico conteniendo cristal.

El sospechoso fue canalizado al Ministerio Público del Fuero Común para que se abra una carpeta de investigación en su contra, como la cantidad era mínima, todo hace indicar que pagaría una fuerte multa administrativa ante el Ministerio Público y lograría así su libertad bajo las reservas de la ley.

El detenido dijo llamarse Sergio Alberto Ramos Arredondo, de 20 años, con domicilio en la calle De la Fuente de la colonia Flores Tapia.

De acuerdo a la información de la Dirección de Seguridad Pública, este tipo fue detectado de manera sospechosa en el cruce libramiento Sur Poniente y camino a las Cuevas, frente al fraccionamiento San Alberto.

Fue entonces cuando se le hizo una revisión entre sus pertenencias donde encuentran los dos envoltorios de plástico, que traía esta sustancia cristalina y granulada con las características propias a la droga conocida como cristal, que dio un peso total de 3.00 gramos.