Vendía droga en camioneta robada

Al ser detenido por elementos de Seguridad Pública por robar una unidad, se le complicó la situación cuando los policías le encontraron entre sus pertenencias droga conocida como cristal.

Este tipo identificado como José Sifuentes Uribe, de 32 años de edad, con domicilio en la calle Espíritu de San Luis sin número, de la colonia Aeropuerto fue canalizado al Ministerio Público del Fuero Común bajo los cargos de posesión de narcóticos y robo de vehículo en su totalidad.

El sujeto circulaba por la calle Fresno y Olmo en la colonia Valle Verde en actitud sospechosa, razón por la cual fue detenido por los elementos policiacos.

Cuando le iban a hacer la inspección se dieron cuenta que la camioneta que manejaba, una Ford Windstar modelo 1998 en color blanco, tenía reporte de robo.

Por esta razón, los elementos policiacos realizaron su detención, pero no sin antes hacerle una revisión corporal, es cuando le encontraron entre sus pertenencias tres envoltorios de plástico con cristal la cual dio un peso total de 4.5 gramos.

Además, tenía otro envoltorio de plástico, pero éste con marihuana con un peso de 0.5 gramos.

Por estos motivos quedó debidamente detenido y sería canalizado al Ministerio Público del Fuero Común donde se le abrirá una carpeta de investigación por la droga y por el robo del vehículo.