Veracruz será la primera entidad en la que hará Feria del Empleo para atraer personal

Ciudad Acuña, Coah. - Será el estado de Veracruz el primero que realizará una Feria del Empleo para atraer personal que ocupe las más de 3 mil 500 vacantes que hay aquí en la industria maquiladora.

Iris Arias, directora de Canacintra, así lo confirmó y aseguró que a través de la Subsecretaría del Trabajo del Estado se ha estado llevando a cabo la gestoría.

Mencionó que esperan que haya otros estados que se sumen.

Hace casi un mes que la Secretaría de Trabajo del Estado de Coahuila y el Servicio Nacional del Empleo iniciaron acciones para resolver la problemática que enfrenta la industria maquiladora local, al ya no tener mano de obra disponible para cubrir cerca de 3 mil 700 vacantes que hay en este sector.

Con ello se dio el compromiso de atraer incluso a personal de otras entidades del país para resolver esta demanda de mano de obra, ya que ni en el municipio ni en la entidad se ha podido contratar este personal que se requiere por aspectos de demanda de la producción.

Así mismo la alta rotación existente en las empresas locales hace que el requerimiento sea cada vez mayor.

La directora de Canacintra dijo que esperan que en breve se lleve a cabo esta primera Feria del Empleo en el estado de Veracruz, a donde empresas locales podrán acudir a contratar personal de esa entidad.

Aunque no se precisó en qué municipios se realizará esta Feria del Empleo ni la fecha exacta en la que se busca atraer personal para que venga a esta frontera a radicar y sumarse a la fuerza laboral de la industria maquiladora.

Dijo que se trabaja con Index, INE, ST y PS de Coahuila e Infonavit para que quienes arriben a esta frontera puedan llegar y tener vivienda con sus familias o solos.

Aunque hasta hoy Infonavit en esta frontera no les ha dado a conocer cuál es la cantidad de viviendas disponibles.

Aunque hay quienes señalan que la medida podría generar serios problemas para el municipio que deberá dotar de agua, drenaje y otros servicios a más familias que emigrarían a esta frontera.