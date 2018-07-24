Viaja Pentatlón a Competencia Nacional

Cd. Acuña, Coah. -Este martes a las diez de la mañana partieron a la ciudad de México con la representación de Coahuila, un grupo de 150 elementos pertenecientes al Pentatlón Deportivo Militarizado que asistirá a la competencia nacional y la celebración del 80 aniversario del Pentatlón en el país.

El comandante Alfredo Cuéllar Lozano, quien encabeza el grupo de jóvenes que participarán en la competencia nacional, informó que se realizará el torneo nacional del 25 al 28 de julio en la capital de México.

Dio a conocer que los diferentes contingentes participarán en competencias de diferentes disciplinas deportivas, culturales, militares, ideológicas y otras ramas.

“Vamos a participar y a ser parte de la celebración del octogésimo aniversario de la fundación del Pentatlón en México, donde de Acuña acude más del cincuenta por ciento de la representación del estado de Coahuila, donde están integrados grupos de pentatlón de Torreón, Saltillo, Frontera y Monclova, Acuña en Pentatlón sigue siendo el bastión de Coahuila”, agregó.

Cuéllar Lozano dijo que se tuvieron que sortear aspectos de último momento en el tema del transporte, pero se cumplirá el objetivo de acudir a la celebración de este evento de corte nacional para tener una buena representación.

Informó que las competencias iniciarán este miércoles por la tarde en la Ciudad de México, donde estarán durante los días del 25 al 28 de julio, para retornar el lunes próximo.

Manifestó que los asistentes a estos encuentros se han preparado con toda anticipación buscando hacer un buen papel y traer consigo buenos lugares, como se ha logrado al acudir cada año a las diferentes regiones del país.

Acuden a México integrantes del Pentatlón Deportivo Militarizado.