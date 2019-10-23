Viajaba en combi que chocó con camión

Al viajar en una unidad habilitada como combi, una mujer de 43 años de edad, resultó lesionada al participar en un accidente automovilístico registrado sobre el bulevar Cedros y bulevar Roble del fraccionamiento Cedros.

La lesionada fue identificada como Alicia Viviana Vidal, quién fue trasladada de inmediato a la Clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica por parte de una ambulancia de la Cruz Roja, a cargo de la paramédica Gabriela Martínez.

Esta mujer resultó lesionada durante el choque entre un camión de transporte industrial Ford modelo 1992, de la empresa servicios industriales Luna (SIL); el cual era manejado por el responsable Luis Manuel Herrera Gómez de 39 años.

La parte afectada es un vehículo Chevrolet Van Express sin placas de circulación modelo 2008 en color blanco, que manejaba en esos momentos José Antonio Andrade Rivas de 37 años, lugar donde viajaba la lesionada.

El responsable quedó detenido para que responda por los hechos donde una mujer sale lesionada.