Vigilará SNTSS estafas con venta de plazas en el IMSS

Cd. Acuña, Coah.-Luego de reconocer que en el pasado se han detectado a trabajadores sindicalizados, involucrados en hechos delicados como la estafa en la venta de plazas para trabajar en el IMSS, como sucedió en casos registrados en Acuña, Torreón y Monclova, el secretario general de la delegación XII del SNTSS en Coahuila, Marco Antonio Fuentes López, afirmó que aumentará la vigilancia por parte del Sindicato para erradicar estas prácticas.

Dijo que se llegará hasta las últimas consecuencias y se mantendrán las acciones legales contra quienes arrebatan y exponen a la venta un derecho laboral de forma ilícita, donde solo los trabajadores tienen la prioridad para que sus familiares obtengan un empleo sin pagar ningún tipo de favores.

El secretario general dijo que se trabaja desde todos los ángulos por fortalecer al Sindicato y erradicar de tajo estas situaciones que afectan tanto la imagen del Sindicato, al propio IMSS y dañan el trabajo sindical que se ha realizado en bien de los agremiados.

Citó que cada año se obtienen más logros para los trabajadores sindicalizados, como sucede durante su gestión al frente de la delegación XII del SNTSS en Coahuila, que ha creado más de tres mil ochocientos nuevos empleos en el estado.

También se han implementado nuevas categorías para trabajadores como la de Limpieza e Higiene así como la de Camillería en áreas hospitalarias y se ha fortalecido la infraestructura de las clínicas y hospitales, además del logro de que Coahuila cuente con la posibilidad de un nuevo hospital general en Acuña en proceso de construcción con inversión de casi mil millones de pesos y la creación de un importante número de fuentes de empleo.

Aunado a la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Saltillo, que iniciará actividades en el mes de octubre, así como la ampliación y el proceso de remodelación de quirófanos en general, equipamiento de ambulancias, entrega de camas y otras áreas en las diferentes unidades medicas de Coahuila.

“En logros se puede resumir el aumento de la plantilla laboral, el mejoramiento de la infraestructura y el fomento de los derechos de los trabajadores, durante cinco años al frente de esta sección”, apuntó el dirigente sindical.

Dr. Marco Antonio Fuentes, secretario general de la delegación XII del SNTSS en Coahuila.