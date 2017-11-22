Viola a mujer en casa hogar

Un sujeto acusado de abuso sexual, fue arrestado por oficiales de Seguridad Pública, mismo que fue canalizado al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer.

Este tipo está identificado como Heberto García Morales, de 31 años, el cual fue arrestado en el lugar de los hechos por los municipales.

La afectada, Yolanda Elizabeth González Alemán, de 35 años, manifestó que tanto ella como su agresor viven en una casa hogar ubicada en la calle Don Agustín de Camelia 417 del fraccionamiento Fundadores.

En este lugar les dan alojo, lo que aprovecho Heberto para entrar a su cuarto y abusar sexualmente de ella.

Cabe recalcar que esta casa hogar no tiene nombre, pero se da ayuda a gente en su mayoría que fracasan para su paso a los Estados Unidos.

Ahora será el Centro de Justicia, quien se encargue de realizar las indagaciones de este caso de presunta violación.