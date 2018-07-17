Volcadura deja cuatro lesionados, entre ellos tres menores de edad

Una mujer residente del municipio de Jiménez, Coahuila, sufrió un aparatoso accidente tipo volcadura en donde se reportan cuatro lesionados, entre ellos tres menores de edad, la conductora Laura Horta de 30 años de edad, en compañía de sus tres hijos menores de edad viajaban a bordo de una camioneta Ford F150 modelo 2000 en color rojo rumbo a su hogar.

El viaje lo hacía de manera normal, pero lo hacía a exceso de velocidad por lo que al pasar el kilómetro 94+100 a la altura del ejido Calles, perdió el control del vehículo y se salió de la carretera, volcándose sobre su toldo hasta quedar en posición normal.

Luego del percance, conductores que fueron testigos solicitaron el apoyo de la Cruz Roja y de la Policía Federal División Caminos. El primero en llegar a este sitio fue Gilberto Rivas, esposo de Laura Horta, quien la trasladó junto con sus tres hijos a la clínica 13 del Seguro Social para su valoración médica.

De acuerdo al informe de los mismos testigos, estos indicaron que a simple vista los tres menores y la conductora iban bien ya que salieron ilesos del percance.

La camioneta sería enviada al corralón con apoyo de una grúa del municipio para continuar con las indagaciones del incidente.