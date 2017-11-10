¡Vuelca Anáhuac! Hay dos muertos

ACUÑA, COAH.- Dos personas muertas y seis lesionadas dejó como saldo la volcadura de un Autobús de pasajeros de la línea Anáhuac la mañana de ayer en la carretera Acuña- Piedras Negras tramo “La Rivereñas”.

El grave accidente ocurrió al filo de las 8:00 de la mañana en el kilómetro 57+200 el tramo comprendido entre la población de Jiménez y el ejido Purísima.

El camión Anáhuac con número económico 11435 salió el miércoles por la noche de Durango con destino a Ciudad Acuña, en el momento del accidente ya solo viajaban 11 pasajeros.

De acuerdo a la declaración del chofer José Luis Domínguez Santamaría, de 52 años, al circular a velocidad moderada, se le atravesó un animal en el camino y al hacer la maniobra perdió el control de la unidad que volcó sobre su costado izquierdo.

En el accidente murió de manera instantánea la señora Marta Leticia Cedillo Lozano, de 62 años y Encarnación Martínez Montañez, de 65 años, ambas con domicilio en la calle Donato Guerra 1590 de esta ciudad.

Mientras que resultaron heridos Norma Luna Martínez, de 51 años, Marta Luna Chávez de 53, Miriam Yajaira Gutiérrez Soto de 18, Román Ceniceros Gutiérrez, de 67, Javier Luna Chávez, de 67, Joselin Santiago Pérez, de 15 y Yolanda Pérez Castañeda de 40.

Al lugar del accidente llegaron oficiales de la Policía Federal división Caninos, así como la Policía Investigadora de la Fiscalía General, para tomar conocimiento del trágico accidente.

Los lesionados fueron trasladados a la clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que los cuerpos de los occisos llevados al servicio Médico Forense para la necropsia de ley.