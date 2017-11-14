Vuelca trabajador de CFE

Se llevó el susto de su vida cuando al salir de la curva del puente “Los Toritos” se volcó, el conductor de una camioneta pick-up propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.

Jesús Gabriel Meraz Villarreal, de 31 años, fue quien provocó el accidente al conducir a exceso de velocidad la camioneta Ford F-150 modelo 2002 propiedad de la CFE.

La volcadura se suscitó aproximadamente a las 9:00 de la mañana sobre la carretera Acuña-Zaragoza a la altura del puente “Los Toritos”, cuando Meraz Villarreal se dirigía precisamente a Zaragoza.

Apenas había salido de esta curva cuando pierde el control y provoca que la unidad Ford F-150 volcara, quedando al final sobre su costado izquierdo.

Al salir ileso el conductor solicitó apoyo tanto a sus compañeros como a las autoridades.