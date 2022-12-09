Consumo del café es con moderación

Con el ingreso de la temporada del frío, el consumo de café aumenta, sin embargo, tomar más de tres tazas puede resultar contraproducente informó la encargada del Educación Clínica del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ7/MF) No. 7, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Monclova, Beatriz Cecilia Franco Vergara quien llamó a moderar su ingesta.

Desde trastornos en el sueño, ansiedad, aumento de la presión arterial, dolores estomacales por acidez y hasta taquicardias, son tan solo algunas de las reacciones adversas que causa el abuso de esta bebida.

Es importante controlar la ingesta para evitar adicción a la cafeína, (sustancia predominante en esta bebida), ya que esta puede hacer dependiente al sistema nervioso produciendo una sensación de cansancio que demande la necesidad de ingerir dosis mayores.

Franco Vergara destacó que también se recomienda evitar el consumo de bebidas embotelladas que contienen cafeína, sobre todo en los menores de edad, ya que los efectos dañinos son mayores en población infantil.

Es importante mantener un buen estado de salud, con alimentación balanceada, basada en el plato del buen comer, por lo que, si necesita recibir atención médica u orientación para llevar un buen estado de salud, el IMSS recomienda a acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción.

Asimismo, dio a conocer que dentro de algunas secuelas por abuso del café se encuentran enfermedades cardiovasculares, ya que el organismo deja de producir insulina aumentando los niveles de azúcar en la sangre, además de generar malestares estomacales como el reflujo, indigestión y problemas en la flora intestinal, esto debido a la acidez del café.

Explicó que el café es una de las bebidas de mayor aceptación en el mundo debido a su sabor, por ser fuente de antioxidantes y puntualizó: “tomarlo en exceso puede ser perjudicial, por eso la clave está controlar su ingesta”.