Investigan a ex alcaldes

FRONTERA COAH-. Hay una investigación que se está haciendo sobre las concesiones de taxis adquiridas por servidores públicos pues se ha detectado que hasta ex alcaldes de Frontera se quedaron con concesiones de taxis y las disfrazaron a través de prestanombres.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Roberto Piña, dijo que se va a proponer un punto de acuerdo en donde ningún servidor público no debe obtener concesiones ni siquiera a través de prestanombres sino más bien que esté muy bien vigilado y más que vigilado, castigar cuando alguien se llegue a auto beneficiar.

El alcalde explicó que hay servidores públicos en funciones con cinco o seis concesiones de taxis, las concesiones son municipales, ellos solamente las están utilizando, pero se les puede retirar pero con un tema de orden y legalidad total.

“No me sé el número completo de concesiones que fueron obtenidas por funcionarios pero si hay bastantitas, son muchas, caían en temas de complicidad porque obligaban a los dirigentes de bases a hacer cosas para poderles dar una a ellos y ellos quedarse con otras”, comentó el alcalde.

Dijo que durante su administración no van a hacer ningún ejercicio de este tipo y si se requiere que la ciudad, por el tema del crecimiento población, si fuera necesario obtener más concesiones tendría que hacerse bajo un ejercicio en el que se consultara a dirigentes de organizaciones y a través de ellos se hiciera el ejercicio.

Están trabajando en eso, es un tema legal y espera que los abogados avancen, pues mencionó que las concesiones son del municipio, no de particulares, ellos solamente son concesionarios.