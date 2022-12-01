Llega laboratorio Móvil COECYT

San Buenaventura, Coahuila.- El alcalde Hugo Ivan Lozano Sánchez dio la bienvenida al proyecto “Laboratorio de Ciencia Móvil” que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT) llevó a la Plaza Principal de San Buenaventura.

Con la finalidad de acercar a los alumnos de las escuelas locales el tema del cambio climático se desarrolló desde el 2020 este proyecto para implementar herramientas para que las niñas y niños puedan aprender sobre ciencia.

En el marco de la Cátedra del Premio Nobel de 1995, Mario Molina dirigió esta interfaz Movil que tiene como finalidad que niños y adolescentes conozcan sobre los desafíos del cambio climático y se explica que se puede hacer para corregir los problemas ambientales especialmente para quienes no pueden acceder a la educación virtual.

Con el laboratorio de ciencias móviles, el COECYT inició la reactivación de programas presenciales arrancando a nivel estatal en San Buenaventura para que los niños y sus familias aprendan de manera lúdica sobre el Cambio Climático desde la Sala de Video 3D que cuenta con pantallas LED para reproducción de películas y aplicaciones didácticas.

El equipo de investigación está integrado por Rodrigo Fernández e Ingeniero Francisco Moreno a quien agradeció el joven alcalde Hugo Lozano por este tipo de proyectos.