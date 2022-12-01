Contactanos

Llega laboratorio Móvil COECYT

Invita alcalde Hugo Lozano a las instituciones para que alumnos conozcan temas del Cambio Climático.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 01 diciembre, 2022 - 08:00 p.m.
El alcalde Hugo Ivan Lozano Sánchez dio la bienvenida al proyecto “Laboratorio de Ciencia Móvil”.

San Buenaventura, Coahuila.- El alcalde Hugo Ivan Lozano Sánchez dio la bienvenida al proyecto “Laboratorio de Ciencia Móvil” que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila (COECYT) llevó a la Plaza Principal de San Buenaventura.

Con la finalidad de acercar a los alumnos de las escuelas locales el tema del cambio climático se desarrolló desde el 2020 este proyecto para implementar herramientas para que las niñas y niños puedan aprender sobre ciencia.

El tema del cambio climático se desarrolló desde el 2020 este proyecto para implementar herramientas para que las niñas y niños puedan aprender sobre ciencia.
El COECYT inició la reactivación de programas presenciales arrancando a nivel estatal en San Buenaventura.
En el marco de la Cátedra del Premio Nobel de 1995, Mario Molina dirigió esta interfaz Movil.
Se trata de que aprendan de manera lúdica sobre el Cambio Climático desde la Sala de Video 3D .

En el marco de la Cátedra del Premio Nobel de 1995, Mario Molina  dirigió esta interfaz Movil que tiene como finalidad que niños y adolescentes conozcan sobre los desafíos del cambio climático y se explica que se puede hacer para corregir los problemas ambientales especialmente para quienes no pueden acceder a la educación virtual.

Con el laboratorio de ciencias móviles, el COECYT inició la reactivación de programas presenciales arrancando a nivel estatal en San Buenaventura para que los niños y sus familias aprendan de manera lúdica sobre el Cambio Climático desde la Sala de Video 3D  que cuenta con pantallas LED para reproducción de películas y aplicaciones didácticas.

El equipo de investigación está integrado por Rodrigo Fernández e Ingeniero Francisco Moreno a quien agradeció el joven alcalde Hugo Lozano por este tipo de proyectos.

