Montan operativo abrigo en ejidos

SAN BUENAVENTURA COAH.- El intenso frío que se sintió en las comunidades ejidales del municipio de San Buenaventura puso a las autoridades municipales en alerta y listos para apoyar a la gente más vulnerable, recorrieron los ejidos en donde hicieron entrega de cobijas, hule, chocolate caliente y pan, esto para mitigar un poco el frio.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Hugo Lozano, dijo que amaneció con temperaturas bajas, por lo que estaban en alerta para actuar ante cualquier llamado de la población, el alcalde explicó que se tiene habilitado el albergue del municipio desde hace unos días y está disponible para la gente que no tenga donde resguardarse del frio.

“Vamos a estar atentos de cubrir esta necesidad, no tengo cantidad exacta, calculamos que podemos atender un promedio de 200 familias de la periferia, de las áreas más vulnerables, les llevaremos este apoyo”, comentó Hugo Lozano.

El alcalde dijo que cualquier reporte puede hacerse ante Protección Civil, Seguridad Pública y cualquier situación que consideren de riesgo, el personal se dará a la tarea de actuar.

Mencionó que ayer por la mañana acudieron a San Blas, con la gente del DIF y Protección Civil, Seguridad Pública y así en cada uno de los ejidos, no hay reporte grave pero seguirán atentos pues el frio seguirá intenso durante hoy y mañana.