No censan reportes de ganado perdido

Tras la afectación que han tenido los habitantes del Ejido Pozuelos de Arriba con la masacre de ganado, Oscar del Bosque; director de Fomento Agropecuario, señaló que siguen insistiendo con autoridades para conseguir el pago por el ganado perdido.

Durante toda la semana se presentaron reportes relacionados a animales muertos, principalmente borregos, que fueron prácticamente degollados y abandonados, autoridades han investigado la situación y aseguran que se trata de perros ferales que son los que están matando a los animales.

Son por lo menos unos 50 animales han sido asesinadas de esta manera en el ejido, el director comentó que lo que más indica que se trata de jaurías de perros es que no se las comen, simplemente las matan.

“Seguimos insistiendo para que los afectados puedan recuperar por lo menos un poco de las pérdidas que tienen, por eso es importante que los ejidatarios tengan asegurado su ganado para en casos como este poder actuar y poder rescatar, que no pierdan tanto”, comentó.

Dijo que en los últimos meses es este ejido el que ha sido más afectado, se ha logrado cobrar apoyos monetarios para los que han resultado afectados, sin embargo pidió al resto de los habitantes del ejido que hagan lo correspondiente y aseguren sus animales, así como que tomen medidas de precaución para que no les pase.