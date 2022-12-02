Preparan Feria del Empleo en enero

FRONTERA COAH-. Debido a que es mucha la necesidad de las empresas de Frontera por conseguir personal, el departamento de Fomento Económico está organizando una jornada de empleo para los primeros días de enero, señaló Víctor Javier Martínez García; director del departamento, señaló que inicialmente se contemplan 18 empresas las que estarán participando.

“Necesitan una jornada de empleo y la vamos a hacer iniciando el año, lo estamos programando, sería una jornada tranquila, así rapidita pero programaríamos una más grande, donde las empresas tengan oportunidad de estar para reclutar personal”, comentó el director.

Dijo que saben de la necesidad que existe en todas las empresas, por eso quieren ayudar para generar la facilidad y que la gente se interese en conseguir un empleo, que le ofrezca buen salario, seguridad social y las prestaciones de ley, la mayor parte de las empresas tienen dificultad para contratar.

La gente ya está buscando poner reclutamiento en otras ciudades, Ocampo, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, ya están implementando hasta rutas como Teksid para que la gente ya no gaste en sus traslados.

Lo que viene es muy fuerte en cuestión de trabajo, están en la mejor deposición de ayudar, de estar en vinculación para que se sigan generando más empleos, el director comentó que empezarían una jornada con cerca de 18 empresas que son las que más han requerido del apoyo de Fomento Económico.

Mencionó que son trabajos en todos los departamentos, operativos, supervisores, ingenieros, personal administrativo de todo, pero es más apegados a la cuestión operativa.