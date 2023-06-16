… Y también por inversión extranjera

FRONTERA COAH-. Desde que inició la administración de Roberto Piña a lo que va del 2023, se han invertido 110 millones de dólares por parte de empresarios extranjeros, comentó Víctor Javier García Martínez; director de Fomento Económico.

Dijo que esto es también porque la inversión extranjera en el país ha ido en incremento, en el 2015 y 2014 se tuvo una inversión extranjera de 4 mil 500 millones de dólares a nivel nacional, en el 2015 y 2017 se incrementó a 7 mil 50 millones de dólares, del 18 al 2021, fue de 9 mil y hasta 11 mil millones de dólares.

En el 2022 se incrementó a 27 mil 450 millones de dólares y en lo que va del año se incrementó al doble, a 76 mil 627 millones de dólares, son datos de la Secretaría de Finanzas a nivel nacional.

“Eso repercute en los Estados, si inversionistas extranjeros apuestas en México, Estado o municipio es porque se sienten seguros y tranquilos para invertir, en el caso de Coahuila el año pasado 792.4 millones de dólares, en lo que va del 2023 la inversión es de 2 mil millones de dólares”

Todo lo que viene a partir del 2023 será mucha inversión extranjera en el país, se tiene un lugar muy privilegiado, En Frontera, desde que indicó la administración, se han invertido 110 millones de dólares, además está próxima la inversión de 45 millones de dólares programada por la empresa Conduit para este año.

Señaló que así como Conduit se tiene la primera piedra del Parque Industrial, cuando ellos invierten millones de pesos en naves, es porque ya traen el ancla de la empresa, ya vienen prácticamente con la empresa.

“Nos daremos cuenta de las cosas tan positivas que vienen para la ciudad, toda la inversión que se tiene en el país se basan en datos, en cuestiones de seguridad, estabilidad económica para invertir, eso se lo ha dado México que de alguna manera está estable económicamente, eso hace que inversionistas de otros países inviertan”, comentó.

En consecuencia se buscan los puntos de inversión, Frontera es privilegiado pues está a 2 horas y media de la frontera, un ferrocarril, un aeropuerto, eso es benéfico para poder exportar a Estados Unidos.