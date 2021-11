A la alza índices delictivos

Mario Valdés/La Voz-FRONTERA, COAH.- Debido a la poca cultura que existe por parte de las personas de denunciar los robos o abusos de los que son víctima es que se van incrementando los índices, es por eso que el director de Seguridad Pública, General Juan José Castilla, exhortó a la ciudadanía a denunciar oportunamente los delitos delos que sean víctima.

"No importa si sin delitos pequeños, es importante generar la cultura de la denuncia formal, y no solamente por redes sociales puesto que de ahí no se les regresa nada, si bien son una buena herramienta para hacerlo del dominio público, pero es muy necesario que la autoridad tenga su referente formal", explicó.

Dijo que son pocos los que verdaderamente acuden a denunciar y a presentar la queja de manera oportunidad con papelería y en ocasiones con evidencia en caso de tenerla, de otro modo la agencia del Ministerio Público se encuentra desarmada y por ende no puede actuar en consecuencia de los robos.

Complementariamente mencionó que las redes sociales sirven para identificar a los responsables, cuando se tiene evidencia, pero es un arma de dos filos ya que hay muchos que hacen acusaciones basadas en sospechas y no con exactitud, por lo que es preferible que la denuncia sea formal y que sea la autoridad quien decida y llegue al fondo de los hechos, para determinar la culpabilidad de las personas señaladas.

Por último reiteró la insistencia en que la gente de que denuncie los delitos por mínimos que sean desde un robo simple, y con mayor razón si se trata de una situación de violencia o robo agravado.

EN CONTEXTO

.- La sociedad no tiene conciencia de denuncia formal

.- Ante los robos mínimos también es necesario reportarlos ante la autoridad competente