A raíz de un amparo se presentó ante el juez, de manera voluntaria dueño de anexo

Erick N dueño del anexo de la colonia Occidental acusado de haber dado la orden de golpear a los internos que intentaron fugarse, se presentó ante el juez, de manera voluntaria pero a raíz de un amparo promovido para imposibilitar su detención, pese a esto el juez dictó arraigo domiciliario así como el uso de brazalete electrónico de aquí a que venza el plazo de duplicidad de término.

El caso se encuentra bajo la causa penal 891/2022, en esta sala del Centro de Justicia Penal no solo se presentó Erick N sino también Ángel N, esto luego de que se girara una orden de aprehensión en contra de ambos.

El Ministerio Público formuló la imputación, explicó que ambos son acusados de haber participado en la agresión física que dio muerte a "Jesse", en dicha audiencia se contó con la presencia de la víctima indirecta Cynthia Marisol García.

Erick y Ángel, son señalados por participar en el delito de homicidio calificado en contra de Jesús Alfredo Salayandía Reyes mejor conocido como "Jesse" quien fue asesinado a golpes dentro del anexo Escudo de Salvación "Libérate" de la colonia Occidental, caso ocurrido el 07 de junio del 2022.

En el lugar se dio a conocer que Alfredo y Jonathan intentaron escapar del lugar porque estaban hartos de los constantes maltratos, planearon fugarse y cuando lo intentaron, otros internos identificados como Axel, Mario, Noé, Adolfo, Juan y uno más, los detuvieron e impidieron que escaparan, los amarraron de pies y manos para después, por órdenes de Dagoberto N y Erick N, encargado y dueño del anexo, los golpean físicamente.

De acuerdo a la investigación, mediante una videollamada Erick N, ordenó que los golpearan, Juan Carlos N conocido como "Sherman" y Ángel N, fueron quienes le mostraba a través del celular cómo los torturaban.

"Como van, chánguenlos quiébrenles las manos y pies, denle en su madre al cabo yo pago si se pasan", fueron las palabras que según testigos Erick N decía en esa videollamada que tuvo una duración de 25 min.

"Quiero ver la cara de cada uno de ellos ahorita que les peguen", mientras los golpeaban dijo "Para que aprendan a ver sí les quedan ganas de volver a hacerlo", refiriéndose a que no les quedarían ganas de volver a intentar fugarse.

Los golpearon mucho, incluso los encerraron en el baño mientras les rociaban gas lacrimógeno, Jesús Alfredo y Jonathan, se asfixiaban adentro, los sacaron, los golpearon una y otra vez, posteriormente los pusieron a bajo de una cama y cuando fueron por ellos para seguir golpeándolos, Jesús Alfredo" ya no podía sostenerse de pie por lo que lo detuvieron dos tablas de pie y lo expusieron frente a cerca de 160 internos que estaban en el lugar.

Esos golpes le provocaron la muerte pues en un momento se dieron cuenta de que ya no reaccionaba, estaba pálido, tenía los ojos hacia atrás y los labios morados, ya no tenía signos vitales, mientras se narraban estos hechos la viuda no pudo contener el llanto y aunque el juez la invitó a salir de la sala, ella se negó mencionando que quería permanecer.

Por ello se les imputa de homicidio calificado, Ángel N es autor material y Erick N autoría por determinación al ser quien dio la orden, en este caso el Ministerio Público cuenta con denuncias de varios internos, informes policiales, criminalística de campo, el reporte de la víctima indirecta, y más datos de prueba.

Tras escuchar la imputación la defensa de los imputados solicitó la duplicidad de término, un tiempo que vece el próximo 19 de julio a las 13:00, posteriormente el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de arraigo domiciliario y el uso del brazalete electrónico de aquí a que se retome la audiencia y se modifique o permanezca la medida cautelar.