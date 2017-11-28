Abandona Karla su rehabilitación

Castaños.- Un futuro complicado enfrentará Karla, la joven que desfiló drogándose el pasado 20 de noviembre, luego que desistió a rehabilitarse; el titular de la asociación RIAA la regresó a sus padres luego de no poder conseguir que se rehabilitara.

Tristemente, Karlita prefirió el mundo de los zombis, y las caricaturas que le divierten cuando está bajo los influjos de alguna sustancia tóxica, el día de ayer abandonó el centro de rescate RIAA, y continuó paseándose por las calles de esta localidad drogándose con spray y pintura.

Juan Vielma, titular de la asociación RIAA (Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos) manifestó que lamentablemente Karla Puente de 32 años de edad decidió salirse de la Institución y continuar su vida.

“Ella decidió salirse, tristemente no quiso seguir con la rehabilitación, y fue entregada a sus padres con todo el medicamento y las cosas que la ciudadanía de buen corazón le donó”.

“Los protocolos de este Centro de la Casa de Rescate es practicar la prueba de embarazo, llevarla con una psicóloga e inmediatamente después con el Psiquiatra, desafortunadamente la chica ya no quiso continuar con nosotros y se le pidió a la familia que le diera seguimiento para internarla” mencionó.

Karla Puente, madre de familia de 32 años de edad, ha estado en diez ocasiones en el Césame (Centro Estatal de Salud Mental) de la ciudad de Saltillo, ha estado en la mayoría de centros de Alcohólicos Anónimos de la Región Centro asimismo en un Grupo de Cristianos de Saltillo, sin resultados favorables.

Los padres de Karlita, así como familiares se encuentran cansados por no saber como ayudar a la joven madre, recientemente han pagado a un señor unos vidrios de unas ventanas, los que Karla había quebrado.

Cabe mencionar que la Casa de Rescate RIAA hizo todo lo posible por ayudar a la mujer castañense, sin embargo no se pudo lograr que siguiera el proceso de rehabilitación.

“Karla tiene un trastorno mental severo, empezó desde anoche con alucines, donde decía que Cristo le pedía que se drogara y que se saliera, miraba zombis y caricaturas” mencionó.

Es importante destacar que cuando la chica fue entregada a sus padres, por la tarde del lunes, recibió una llamada de un familiar directo de Karla para solicitar el apoyo y buscar algún centro de rehabilitación de paga.

Un lugar donde sea atendida y no pueda salir para que pueda rehabilitarse, sin embargo no cuentan con el recurso necesario para ayudarla.

“Ya tengo el lugar en la ciudad de Saltillo, pero piden 2 mil pesos para ingresarla, asimismo 250 pesos semanales más los viáticos, recurso con el que no cuenta la familia”, mencionó.

“En las Casas de Rescate no hay garantías, tiene que existir la voluntad de la persona, lamentablemente Karla no quiso seguir, es lamentable, porque sus padres y familiares buscan en verdad un cambio y un apoyo para su hija”, finalizó.